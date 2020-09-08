韩国政府将投入9万亿韩元用于缓解新冠疫情冲击

哈通社/首尔/9月8日 -- 据韩联社报道，为了应对新冠疫情带来的经济冲击，韩国政府正在制定包括第4期补充预算案在内的保障民生对策，规模最多达9万亿韩元左右。预计具体对策最快或将本周公布。

韩国政府计划编制第4期补充预算案，为个体工商户等弱势群提供援助，规模达7万亿韩元以上。经济提振对策预算将通过预备费筹措，规模达1万亿韩元以上。

韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基5日同惠誉国际信用评级公司举行例行磋商时表示，政府将为个体工商户等弱势群体制定有针对性的援助对策。同时，按近期防疫情况对投资、出口、消费等经济提振对策进行弥补和调整。

据悉，经济提振对策包括扶持就业和促进投资方案。具体来看，韩国政府考虑延长月底到期的雇佣维持援助特例期限。中小企业方面，韩国政府考虑延长已有援助对策期限并提供额外援助。

投资方面，韩国政府将力促公共机关扩大投资，并发掘民间投资项目。消费方面，政府研究搞活非接触消费方案。在中秋节之际还将扩大需求量大的产品供应规模，为灾民发放储备产品，以稳定物价。

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