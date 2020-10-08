欧亚经济联盟政府首脑会议将于9日在艾里温举行

哈通社/莫斯科/10月8日 – 欧亚经济委员会主席助理伊亚·玛丽吉娜称，计划于9日在亚美尼亚首都艾里温举行的欧亚经济联盟政府间会议，将主要围绕如何应对新冠病毒疫情造成的影响展开。

«会议的主题，将是经济联盟内部疫情形势以及恢复旅客运输。这是一个尖锐的议题，所有成员国都在等待一个明确的解决方案。我们期待各方能够就恢复旅客运输的安全条件规章达成一致。» 伊亚·玛丽吉娜说。

她还表示，当天的会议将针对欧亚一体化发展战略方面尚未达成一致的问题进行讨论。

会议讨论的议题还将涉及关于取消2018~2019年经济联盟内部市场限制，以及电子商务市场发展等方面的一系列的问题。

据伊亚·玛丽吉娜透露，会议期间，将对欧亚经济委员会竞争与反垄断法规委员会成员的候选人资格进行审议。由于此前赛力克·扎马哈林被委任为哈萨克斯坦竞争保护和发展署署长，委员会成员出现了空缺。

伊亚·玛丽吉娜表示，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯总理以确定将会出席在艾里温举行的会议。

«目前正在等待吉尔吉斯总统将以何种模式参会的回应。»她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】