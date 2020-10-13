今年9月哈萨克斯坦航空客运量有所增加

哈通社/努尔苏丹/10月13日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在13日举行的政府例行工作会议上表示，根据今年前9个月的结果，工业生产量保持在去年同期的水平。

工基部长在政府例行会议上表示：“制造业的经济景气指数（IFO）增长了3.3％。增长主要来自以下领域：造纸生产、冶金、轻工、机械工程、制药等。机械制造业的积极态势仍在继续，产量增长了16.6％。汽车、拖车和半拖车的产量增长了51.6％，电气设备增长了3.5％，机械设备增长了3％。”

据部长介绍，制药业产量增长了39.8％。轻工业的增长额为14.1％，得益于纺织品产量增长了6.4％，服装产量增长了1％，皮革产品的产量增长了110.4％。在造纸及纸制品生产中，增长额为15.1％。

在谈到运输行业的发展时，该部门负责人表示，2020年1至9月的运输量指数为82.9％。

集装箱过境运输总量与去年同期相比增长了36％，达到63.72万标准箱（相当于20英尺）。所有运输方式的货物运输量达28亿吨，占去年的92.6％。

部长指出，尽管大流行对运输业造成了负面影响，但部分地区的运输发展仍取得了积极增长。

“因此，2020年9月运载旅客总数与今年8月相比增长了16.3％。航空客运量增长11.5％，达到61万人次。中国-欧洲-中国航线的集装箱运输量增长了2.2％，达到5.08万标准箱。货运部门的货运量也有所增加，特别是9月份的货运总量比2020年8月增加了0.9％。”部长补充道。

【编译：阿拉依】