哈萨克斯坦央行维持9%的基准利率

哈通社/努尔苏丹/10月28日 —— 哈萨克斯坦央行26日作出决定，继续维持9%的基准利率，上下浮动区间仍为+/-1.5个百分点。央行释放流动性的拆出利率为10.5%；回收流动性的拆入利率为7.5%。

央行在通报中指出，在暴发第二轮新冠肺炎疫情的背景下，全球经济复苏缓慢，不确定性上升。多国感染者人数创下新高，政府被迫重新实施限制措施，其中包括哈萨克斯坦主要的贸易伙伴——欧盟和俄罗斯。由于能源需求增长存在不确定性，导致国际原油市场波动加剧。地缘政治风险上升，出现外部风险的可能性加大，使得哈央行缺乏进一步下调基准利率的条件。

哈萨克斯坦通胀率连续第二个月保持稳定，通缩因素继续占据主导地位，表现为总体需求下降、居民实际收入水平降低和商业活跃度复苏缓慢。未来短期和中期仍存在推升通胀的因素。中期因素包括推迟消费的滞后效应、国际收支经常账户恶化，以及国家预算合并推迟。短期因素包括动物疫情加剧（禽流感蔓延造成大批家禽死亡）、汽油减产造成价格上涨和出口扩大，以及电价、糖价上涨等。截至9月底，哈年化通胀率为7%，低于央行此前预期。食品和非食品价格趋于稳定，涨幅分别为10.8%和5.5%，有偿服务价格涨幅为3.6%。

年初以来，哈国实体经济部门普遍下滑，但已开始逐步恢复。1-9月，哈萨克斯坦GDP同比下滑2.8%。疫情对哈国经济影响仍在持续，得益于放开隔离措施和国家支持政策，部分行业开始出现增长。9月份，制造业增长2.9%，农业增长5.1%，建筑业增长24.2%，信息通信业增长7.3%。社会消费品零售总额3月份以来首次出现增长，增幅为2.7%。导致GDP下滑的主要因素是采掘业（-7.7%）和运输业（-23.1%）大幅下跌。实体经济部门企业信心有所增强。

1-9月，哈萨克斯坦固定资产投资同比下降4.9%，反映出疫情带来的冲击效应仍在持续。运输业和科技业投资积极性有所回升，年初以来增幅分别达到5.7%和57.1%。采掘业投资仍呈下降趋势，同比下滑23%。商贸业、建筑业和金融业投资均出现下滑，其余实体经济部门和国有经济部门投资出现增长。

8月份，由于平均工资减少，居民实际收入水平同比下降2.5%。1-8月，居民名义收入中，自雇收入占比下降，就业收入和转移支付收入份额上升。国家财政用于社会救助和社会保障的预算支出继续增长，1-8月增幅达17.6%。8月份，居民实际工资（不含小企业）增长3.5%，9月份增长3.0%。

世界经济复苏进程和外部因素的不确定性依然存在。国际油价总体处于国家预算基准场景所确定的40美元/桶参数范围内。9月份，布伦特原油期货价格一度跌破40美元/桶，随后出现回升，这主要是由于全球范围内爆发第二轮疫情，以及国际市场原油供应持续增长所造成的。国际机构预测，2020年底至2021年，全球原油需求将持续回升。

央行将根据对11-12月份经济运行情况的新一轮预测结果，以及通胀走势和其他宏观经济指标，作出是否调整基准利率的相关决定。

据悉，央行下次调整基准利率的窗口期为2020年12月14日。