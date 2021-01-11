哈萨克斯坦民族和睦大会将于今日选举产生9名议会议员

哈通社/努尔苏丹/1月11日--哈萨克斯坦民族和睦大会第28届会议于今日（11日）在首都和平和谐宫举行，会议期间，将进行哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员选举投票。

根据《哈萨克斯坦共和国选举法》第93-1条，大会成员将投票选举由民族和睦大会理事会提名的马吉利斯议员人选。

来自全国各地的国家和地区民族文化协会代表，公众人物，学者和知识分子，获得哈萨克斯坦认可的国际观察员，民族和睦大会理事会代表团出席了会议。

哈萨克斯坦民族和睦大会副主席詹塞伊特•图伊梅巴耶夫在开幕式上说：“在12月11日举行的民族和睦大会理事会会议上，选举产生了马吉利斯代表候选人的提名。在形成候选人名单时，大会理事会考虑到了一些重要的标准，即：议员的在任时间，区域复盖面，确保性别平等，青年代表，种族群体的轮换，议员连任次数不应超过两次。”

根据《哈萨克斯坦共和国选举法》和《哈萨克斯坦人民议会法》，2020年12月11日，哈萨克斯坦民族和睦大会理事会提名了9名由民族和睦大会选举产生的马吉利斯议员代表：

1. 阿卜杜拉赫曼诺夫·绍伊特贝克·阿卜杜拉曼吾勒；

2. 阿米尔汉扬·阿维蒂克·鲁贝诺维奇；

3.布拉诺夫·伊利亚斯·尤苏波维奇；

4. 迪门蒂耶娃·纳塔利娅·格里戈里耶夫娜；

5. 李·尤里·维萨里奥诺维奇；

6.纳比耶夫·瓦基尔·胡西诺维奇；

7.奥辛·沙米尔·阿布扎列丁诺维奇；

8. 托赫塔苏诺夫·弗拉基米尔·伊姆塔库胡诺维奇；

9. 哈梅多夫·阿比法斯·穆斯多维奇。

【编译：阿拉依】



