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    18:49, 27 五月 2021 | GMT +6

    美国加州圣何塞枪击已造成9人死亡

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    哈通社/努尔苏丹/5月27日 —— 据中新社消息，当地时间26日早晨，美国加利福尼亚州北部城市圣何塞发生一起大规模枪击事件。随着一名患者在医院不治身亡，该事件已造成至少9人死亡，另有1名男性枪手在现场自杀身亡。

    圣何塞所在的圣克拉拉郡的验尸官26日晚表示，49岁的弗里奇送医后因伤势严重，最终于26日晚上不治身亡，使枪击事件造成的死亡人数升至9人。

    据此前报道，圣克拉拉郡警方表示，当地时间26日6时30分许，圣何塞市圣克拉拉谷交通管理局一轻轨设施内发生枪击事件，造成至少8人死亡、1人受伤。1名男性枪手在现场自杀身亡。枪手和受害者均为圣克拉拉谷交通管理局工作人员。

    该自杀的枪手卡西迪的朋友和熟人形容他是一个“不合群的人”，近年来对工作越来越不满。枪击动机尚不清楚。

    事发后，加州州长纽瑟姆赶赴枪案现场，质问“美国到底怎么了？”“我们什时么候才能解决这个问题？什么时候才能真正地放下手中的武器，抛开我们的政治偏见、陈旧的理论，停止相互指责？”。

    美国总统拜登下令白宫降半旗，并称已经“够了”，敦促国会通过更严格的枪支管制措施。

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