欧亚经济联盟今年9月将与伊朗启动全面自贸协定谈判

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 欧亚经济联盟和伊朗计划于2021年9月启动首轮全面自贸协定谈判。双方代表团已在德黑兰举行磋商，未来将以全面自贸协定取代现行的《临时自贸协定》。

欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫表示，磋商过程中，欧亚经济联盟与伊朗已就多项新的合作内容达成一致。

与《临时自贸协定》相比，全面自贸协定将进一步扩大商品覆盖范围，支持开展产业合作，提高政府采购透明度。考虑到双方立场接近，谈判工作有望于短时间内完成。

2018年5月17日，欧亚经济联盟与伊朗签署《临时自贸协定》，并于2019年10月27日正式生效。根据《临时协定》，伊朗方面降低了360种商品（97种农产品和263种工业品）的进口关税，而欧亚经济联盟成员国也减少了502种商品（126种农产品和376种工业品）的进口关税。

值得指出的是，在该协定的框架内，各缔约方确保有义务在《临时协定》生效之日起一年之内启动关于完整格式的自由贸易协定的谈判进程。与此同时，双方必须在《临时协定》生效之日起三年内完成此类谈判，或决定延长《临时协定》。

2020年12月11日，最高欧亚经济理事会会议决定，启动欧亚经济联盟与伊朗的全面自贸区谈判，于2022年10月前完成从《临时自贸协定》到永久自贸协定的过渡。

关于伊朗加入欧亚经济联盟，目前，接受欧亚经济联盟成员资格及其中止的问题由特定程序规定，因此，要申请加入欧亚经济联盟，申请国必须采取特定程序步骤，包括向最高欧亚经济委员会主席提出申请，然后将其提交给成员国进行审议。

截至2021年2月17日，尚未收到伊朗伊斯兰共和国的相应申请。因此，谈论伊朗加入欧亚经济联盟还为时尚早。

【编译：木合塔尔·木拉提】