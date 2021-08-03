德国或9月开始接种新冠疫苗加强针

哈通社/努尔苏丹/8月3日--据新华网新闻消息，德国媒体8月1日援引德国卫生部一份草案报道，政府打算9月起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针，同时建议推进12岁至17岁人群新冠疫苗接种。

据德国之声报道，德国卫生部长延斯·施潘定于2日与16名地方卫生部门负责人开会，有望在会上敲定这份由卫生部官员起草的草案。

草案建议9月1日起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针。届时，流动接种小组将前往护理机构和养老院实施接种。无论对象此前接种何种疫苗，加强针将接种美国辉瑞公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗或美国莫德纳公司生产的疫苗。

按照草案说法，近期多项研究显示，某些新冠疫苗保护效力随时间推移而削弱，这使得易感人群面临再次感染风险，因而有必要接种加强针。

另外，草案还建议推进12岁至17岁人群新冠疫苗接种，以便他们«暑假后能安全返校»。

施潘7月31日在社交媒体推特上说，德国12岁至17岁人群中迄今大约两成已接种第一剂疫苗。依照他的说法，所有年龄组的疫苗供应充足，«任何人只要想接种就可以接种»。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所数据显示，德国1日新增新冠确诊病例2097例，累计确诊超过373万例；新增死亡病例1例，累计死亡超过9万例。现阶段，德国约8389万人口中完成全程疫苗接种人口占比约为52%。