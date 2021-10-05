哈国9月份年通货膨胀率低于此前预测

哈通社/努尔苏丹/10月5日 -- 根据9月份的统计数据，哈国年度通货膨胀率从8.7%上升到8.9%。月增长率为0.4%，低于此前Interfax电讯社采访分析师的悲观预测，他们的预测通胀率增长区间为0.5%至0.8%。

消息称，一方面，世界粮食价格正以前所未有的速度增长，粮食价格几乎达到过去60年都贵。另一方面，根据9月份的数据，哈萨克斯坦的主要贸易伙伴——俄罗斯通胀率增速加快，年通胀率超过7%，尽管根据最新预测，俄罗斯央行预计只有到年底才会出现类似指标（今年年中行预计通胀率不会超过6.2%）。

消息指出，由于大量进口俄罗斯商品（几乎占总进口量的三分之一），哈萨克斯坦也«成功»进口了加速通胀的商品。但每月只有0.4%的增长率表明哈萨克斯坦能够遏制通胀增长。

根据BNS ASPiR的数据，哈国9月份的消费者通胀率增长了0.4%，低于市场预期（0.5-0.8%），也是自今年年初以来的最低月度增长率，今年1-8月消费者价格的平均月度增长率为0.7%。但月度物价上涨放缓还不足以完全抑制哈萨克斯坦的年通胀率，该通胀率从8月的8.7%持续加速至目前的8.9%。

总体而言，哈国通胀趋势与贸易伙伴国，特别是俄罗斯目前所观察到的过程相关，俄罗斯供应了哈国30%以上的进口产品。根据Rosstat的初步预测，9月份，俄罗斯的通胀率超过了7.2%（这是过去5年来创纪录的水平）。

换句话说，目前哈国的国内消费依赖于俄罗斯商品的供应，而从俄罗斯进口的产品«涨价»直接影响了哈国商品的价格。

消息指出，除了大量进口俄罗斯通货膨胀商品外，哈国消费者价格的持续上涨还受到以下因素的影响：

-在疫情后收入复苏（包括通过养老金改革）的背景下延迟消费及加强国内需求；

-预算支出的顺周期增长；

-燃料和电力价格上涨，导致生产企业成本增加；

-食品市场价值链的低竞争和低效率；

-在防疫宽松的背景下振兴服务业。

【编译：木合塔尔·木拉提】







