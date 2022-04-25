一季度哈萨克斯坦面粉产量增长约9%

哈通社/努尔苏丹/4月25日 -- 据统计分析网站EnergyProm数据显示，今年1-3月，哈萨克斯坦共生产面粉和谷物细磨粉88.14万吨，同比增长8.9%。

同时 面粉价格在今年2月份（月上涨2.1%）和3月份（上涨4.2%）出现显著上涨。

2022年3月，哈国大城市优质面粉的平均零售价格为每公斤279坚戈，一级面粉平均零售价格为每公斤191坚戈。其中，面粉价格最高的分别是首都努尔苏丹（每公斤343坚戈）、阿特劳（每公斤327坚戈）和阿拉木图市（每公斤312坚戈）。

面粉价格最便宜的地区分别是巴甫洛达尔（每公斤194坚戈）、乌拉尔（每公斤209坚戈）和塞梅（每公斤212坚戈）。

为防止面粉供应短缺和价格大幅上涨，哈农业部于2022年4月16日至6月15日对面粉出口实施限制。

今年1-2月，哈萨克斯坦出口小麦或黑麦面粉28.46万吨，出口金额达1.048亿美元。

哈国面粉的主要进口国是阿富汗（20.49万吨）和乌兹别克斯坦（5.66万吨）。

此外，还向土库曼斯坦（1.07万吨）、俄罗斯（6300吨）和塔吉克斯坦（5000吨）出口了部分面粉。

【编译：木合塔尔·木拉提】