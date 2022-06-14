为了哈国人民公共基金将于9月召开大会

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金会主席波拉特·扎米舍夫13日宣布，基金会将于今年9月召开视频在线会议，与社会各界代表，以及公共基金资助人等举行会晤。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日在总统府接见了基金会主席波拉特·扎米舍夫。

在向总统进行的汇报中，扎米舍夫表示，当前为了哈国人民基金正在实施以医疗领域为主体的10个大型项目。

其中，就包括了改善哈萨克斯坦特殊教育学校的项目。

根据扎米舍夫的介绍，哈萨克斯坦目前拥有98所特殊教育学校，这些学校都不同程度的需要开展基础设施修缮、重建以及设备的更新等一系列工作。

他还表示，对于儿童罕见病的医疗药品保障支持方面的工作，也是基金会当前工作的重点方向。

基金会主席表示，托卡耶夫总统建议基金会有必要就基金的各项工作情况等与社会公众再举行一次公开的会议，进行广泛的讨论。

波拉特·扎米舍夫说：«我认为，这是当前日程中的重要任务。基金会有许多需要执行的工作方向，这些内容如果能够与社会各界以及基金主要资助方开展对话，明确具体的细节将是很好的。我们计划在9月上旬，与这些人士或机构举行大型的在线会晤。»

哈萨克斯坦《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的提议，于2022年1月15日正式组建成立的。

根据基金会的组织架构，该基金会共有四个主要机构，分别是：基金参与者大会、基金董事会、基金管理委员会和基金审计委员会。

基金会的任务包括向文化和体育领域提供国家支持，在医疗保健、教育和社会支持领域向哈萨克斯坦人民提供慈善援助，促进基础设施和无障碍设施的发展等。

此外，基金会还将承担向在执行旨在保卫哈萨克斯坦共和国领土完整和安全的任务期间牺牲的执法人员、特种部队、军人的家属提供物质和资金援助、支持和其他慈善帮扶。

【编译：木合塔尔·木拉提】