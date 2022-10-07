日本对一些俄罗斯高管和9家公司实施制裁

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 —— 据俄罗斯卫星通讯社消息，日本财务省在官方网站上发布消息称，日本已对9家俄罗斯公司和一些俄罗斯高官家属和知名人士实施制裁。

新制裁名单包括“Rusichi”军事体育训练中心、协助高科技工业产品开发生产和出口的俄罗斯国家技术集团（Rostec）、俄罗斯电子公司（Ruselectronics）、卡拉什尼科夫集团、克利莫夫设计局、克里米亚“海洋”造船厂、俄罗斯无线电电子综合体的企业，无线电电子设备企业“星座”（Sozvezdie）康采恩、联合发动机公司、加里宁格勒Yantar造船厂。

此外，俄罗斯总理米哈伊尔•米舒斯京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延科、俄罗斯安全会议副主席德米特里•梅德韦杰夫、俄罗斯国防部长谢尔盖•绍伊古、车臣领导人拉姆赞•卡德罗夫的家属等58人被列入新制裁名单。

周五，禁止向俄罗斯出口与化学武器有关的89种商品和材料的禁令生效。

日本经济产业省9月26日表示，该国将扩大针对俄罗斯的制裁，禁止出口«与化学武器有关»的产品和材料。日本政府9月30日批准了包含89项的禁止出口商品清单。

日本经济产业省在网站上表示：

-自10月7日起，禁止对俄罗斯出口：用于制造化学制剂原料的物质，以及具有与军用化学制品相同毒性的物质或用于其制造的原料（共73个）；可用于制造化学制剂的仪器或零件（共11个），以及可用于制造细菌制剂的仪器及其零件（共5个）。