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    17:47, 09 二月 2023 | GMT +6

    哈英政府间合作委员会第9次会议在伦敦召开

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    哈通社/阿斯塔纳/2月9日--哈萨克斯坦-英国政府间贸易、经济、科技和文化合作委员会第9次会议日前伦敦召开。

    会议讨论了双边合作现的状及发展前景问题。

    会议由哈萨克斯坦外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫和英国负责投资事务的国务大臣多米尼克·约翰逊共同主持。

    会议讨论了政府间合作委员会去年的工作成功，以及双边合作的新方向。具体来说，与会人员讨论了贸易、经济、投资、农业、医药、能源和教育的互利合作问题。

    应哈方倡议，双方讨论了支持和发展可再生能源领域，以及关键原材料和稀土金属领域的合作问题。

    副外长表示，与英国发展大规模互利合作是哈萨克斯坦的主要优先事项之一。

    尽管受到疫情和地缘政治不稳定的负面影响，英国近年来对我国经济的投资已超过200亿美元，是哈萨克斯坦的主要经济伙伴之一。英国对哈的投资额2020年增长36%，2021年增长20%。

    当前，哈萨克斯坦有600家英国合资公司。

    会议框架下，与会人员指出了双边贸易的积极动态。具体来说， 2022 年，双边贸易额增长 58.7%，从12亿美元增加到了18亿美元。 其中，哈萨克斯坦的出口增长71%，达15亿美元。

    最后，双方确认有意通过加强优先领域的贸易、经济、技术和投资合作来扩大和加强伙伴关系。

    政府间合作委员会会议的主要结果之一是，哈萨克斯坦卫生部与国际生物制药巨头阿斯利康签署了谅解备忘录。

    根据早前报道，卫生部第一副部长提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫表示，备忘录的签署将有助于哈萨克斯坦共和国制药业的发展，包括为民众提供更多的创新药物，鼓励哈萨克斯坦境内制造商扩大药品生产合同规模。

    【编译：阿依波塔】
    标签:
    外交部 哈萨克斯坦 外交 政府 英国 黄金储备
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