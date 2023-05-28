哈-蒙政府间合作委员会第9次会议在乌兰巴托召开

哈通社/阿斯塔纳/5月28日--哈萨克斯坦-蒙古国政府间经贸、科技和文化合作委员会第9次会议日前在蒙古国召开。

会议期间，哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长、哈-蒙政府间合作委员会联合主席达尔汗·克德尔艾里向蒙古就热情接待表示了感谢，并谈到了两国间经贸、农业、交通运输，以及投资领域合作的现状。

2020年受疫情影响停运的«乌兰巴托—阿拉木图—乌兰巴托»航班目前已恢复正常执飞。 另外，开通两国首都之间的航班，以及开通«乌兰巴托-科布多-乌斯卡曼»方向的航班和班车计划已提上日程。

-哈萨克斯坦高度重视与友好兄弟国—蒙古国发展密切的合作问题。 2022年，我们庆祝了两国建交的30周年，今年是哈蒙两国签署友好合作条约的30周年。-哈新闻部长说。

两国均有意扩大双边经贸合作，实施对两国经济发展有贡献的重大项目。

会议框架下，与会人员还讨论了加强文化、教育、科学、旅游、信息、宗教、公民社会发展和青年政策等领域的合作问题。

最后，委员会联合主席共同签署了会议记录。

此外，哈萨克斯坦生态和自然资源部与蒙古国环境与旅游部签署了自然保护合作备忘录。

【编译：阿依波塔】