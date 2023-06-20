德国总统访问哈萨克斯坦期间，双方签署9份文件

哈通社/阿斯塔纳/6月20日--据总统府新闻局消息，德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔对哈萨克斯坦进行国事访问期间，双方共签署了9份文件。

这些文件包括：

1. 哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与德意志联邦共和国外交部之间的合作备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国国家经济部与德意志联邦共和国经济事务和气候行动部之间关于哈萨克斯坦企业高层技能发展合作意向的联合声明；

3. 哈萨克斯坦国家地质调查局与德意志联邦共和国地质科学与自然资源研究所之间的谅解备忘录；

4. 江布尔州政府与德国可耐福公司塔拉兹分部之间的关于石膏板和干式建筑混合物生产厂建设项目的协议；

5. 关于成立哈萨克-德意志可持续工程研究所的协议；

6. 哈萨克斯坦铁路国家公司和德国绿能仕（Rhenus SE & Co.KG）公司之间的谅解备忘录；

7. 哈萨克斯坦铁路国家公司与德国DB工程咨询有限公司之间的关于发展客运和运输物流合作伙伴关系的协议；

8. 关于利用西门子技术实现哈萨克斯坦电力行业中压配电设备生产本土化的协议；

9. 关于联合开展稀土金属地质勘探及其加工活动的协议。

【编译：阿遥】