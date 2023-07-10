哈通社/阿斯塔纳/7月10日 – 哈萨克斯坦计划解散9家二级银行。

根据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署7月4日在政务公开门户(Ашық НҚА)网站上发布的文件显示，哈萨克斯坦正计划解散9家二级银行。

金融市场监管和发展署在这份公开发表以征集听取公众意见的文件中指出，哈萨克斯坦金融市场目前有21家二级银行运营，证券市场有49个实体在运营当中。

全国范围内，当前已有9家银行进入清算程序。已经进入清算程序的银行名单，可以在哈萨克斯坦存款担保基金网站上查阅。（https://www.kdif.kz/kz/likvidiruemye-banki/capital-bank/）

文件显示，自2022年初以来，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署已拒绝批准13名二级银行行长职位候选人。同时，该机构还拒绝了证券机构首席执行官职位的10名候选人。

文件中还指出，252家小额信贷机构拥有在小额信贷领域开展小额信贷活动的许可证。不过自2022年初以来，已有17家公司失去了许可证。

该文件供公众评议的截止日期为7月26日。

【编译：木合塔尔·木拉提】