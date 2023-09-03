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    08:31, 03 9月 2023 | GMT +6

    今年第9号台风“苏拉”在中国广东两次登陆

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    哈通社/北京/9月3日 —— 据新华社报道，今年第9号台风“苏拉”2日先后两次在广东登陆。受其影响，广东多地出现强风暴雨，全省农作物受灾面积约573公顷。

    据报道，“苏拉”登陆后，强度逐渐减弱，广东省防汛防旱防风总指挥部于2日16时将防风应急响应降至Ⅲ级，铁路、公路、航运等正有序解除管控措施，社会生产生活秩序基本恢复正常。

    广东省气象台通报，台风“苏拉”于2日3时30分，以强台风级在珠海金湾区沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力14级。2日13时50分前后，“苏拉”在阳江海陵岛以强热带风暴级再次登陆，登陆时中心附近最大风力10级。此后，“苏拉”沿粤西海岸线向西偏南方向移动，强度逐渐减弱。

    截至9月2日17时，广东共提前转移92.5万人，全省农作物受灾面积约573公顷，全省没有发生重大和较大级别的水利工程损毁。随着“苏拉”强度逐渐减弱，相关地市陆续取消“五停”措施，铁路、公路、航运等也正有序解除管控措施，社会生产生活秩序基本恢复正常。

    广东省气象台提醒，今年第11号台风“海葵”目前正向福建南部到广东东部沿海靠近，可能于5日至6日登陆或严重影响广东，防御工作不能松懈。

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