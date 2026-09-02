俄罗斯9月1日起对欠缴道路费用的外籍货运车辆实施限制
（哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻莫斯科记者报道，自9月1日起，俄罗斯对未缴纳公路通行相关费用的外籍货运承运人实施新的限制措施，相关车辆可能被禁止驶入或驶出俄罗斯境内。
该项限制适用于总重量超过12吨的货运车辆。实施禁行的依据包括存在未缴清的收费公路通行费，以及未缴纳用于补偿重型货车对道路造成损耗的相关费用。
相关修正案已由俄罗斯联邦政府2026年5月29日第642号决议批准，并于9月1日起正式生效。
车辆是否存在欠费，将由国家边境通行口岸的海关工作人员进行核查。相关信息通过跨部门电子协作统一系统，从国家和市政支付国家信息系统中实时获取。
一旦发现存在未清偿债务，海关机关将禁止车辆继续通行。欠款结清后，相关信息将在系统中更新，承运人即可办理过境手续。
新规适用于经由俄罗斯境内开展的各类国际公路运输，包括入境、出境和过境运输。同时，经俄罗斯境内往返于第三国之间的国际运输线路也在适用范围之内。
该项措施适用于所有类型的国际货物运输，其中也包括过境运输线路。
值得一提的是，哈萨克斯坦计划对国家边境线上的30个公路口岸实施现代化改造。目前，其中3个口岸——“阿勒姆别特–奥尔斯克”“斯热穆–马什塔科沃”和“霍萨克–巴夫洛夫卡”已进入施工安装阶段。