俄罗斯9月1日起对欠缴道路费用的外籍货运车辆实施限制

该项限制适用于总重量超过12吨的货运车辆。实施禁行的依据包括存在未缴清的收费公路通行费，以及未缴纳用于补偿重型货车对道路造成损耗的相关费用。

相关修正案已由俄罗斯联邦政府2026年5月29日第642号决议批准，并于9月1日起正式生效。

车辆是否存在欠费，将由国家边境通行口岸的海关工作人员进行核查。相关信息通过跨部门电子协作统一系统，从国家和市政支付国家信息系统中实时获取。

一旦发现存在未清偿债务，海关机关将禁止车辆继续通行。欠款结清后，相关信息将在系统中更新，承运人即可办理过境手续。

新规适用于经由俄罗斯境内开展的各类国际公路运输，包括入境、出境和过境运输。同时，经俄罗斯境内往返于第三国之间的国际运输线路也在适用范围之内。

该项措施适用于所有类型的国际货物运输，其中也包括过境运输线路。

值得一提的是，哈萨克斯坦计划对国家边境线上的30个公路口岸实施现代化改造。目前，其中3个口岸——“阿勒姆别特–奥尔斯克”“斯热穆–马什塔科沃”和“霍萨克–巴夫洛夫卡”已进入施工安装阶段。