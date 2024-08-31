9月1日起哈萨克斯坦将有哪些新变化？

（哈萨克国际通讯社讯）自 2024年9 月 1 日起，哈萨克斯坦公民们将面临哪些变化？我们一起来梳理一下。

教育日——新学年的开始

9月1日对于我们的国家而言是一个重要的日子，因为这一天意味着新学年的开始。

今年，哈萨克斯坦全国7600多所学校将迎来390万学生，其中一年级新生为36万人。

学校开始提供免费营养餐

从9月1日起，将为170万哈萨克斯坦学生提供免费校餐。其中包括1-4年级的学生和社会弱势群体的孩子。

申请贷款需要首先获得配偶的许可

金融市场监管和发展署8 月 16 日通过了第 55 号决议。

根据该决议，夫妻一方在向银行申请贷款或小额信贷时，必须首先征得配偶的同意。在确认借款人配偶反对贷款的情况下，债权人有义务终止或者撤销贷款。

该法案旨在防止由于夫妻一方过度贷款而对家庭未来的总体预算产生负面影响。修正案将于9月1日起实施。

第五届世界游牧民族运动会

第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。

大赛吸引来自全球89个国家的2500多名运动员参赛。

大赛开幕式定于9月8日在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行。大赛主要场馆包括阿斯塔纳竞技场体育场、喀扎纳特竞技场、乌什肯皮罗夫武术宫、阿劳冰宫、杜曼综合体和国家博物馆。

本届赛事的总奖金高达2.53亿坚戈。

大会组织方预计这项国际性的体育盛会将吸引至少有10万名游客来访。大会目前已有收到1000多名志愿者的参与申请。

上调助学金发放标准

9月1日起哈萨克斯坦将再次上调助学金发放标准。

根据新的规定，从2024年9月1日起，哈萨克斯坦将在原有基础上上调发放给高等院校学生的国家助学金金额。

其中，本科生助学金金额将上调20%（达到47,135坚戈），硕士研究生和博士生助学金金额将上调15%（分别为107,061坚戈和240,000坚戈），技术和职业教育类别学生助学金上调50%（达到43,574坚戈）。

明年将继续保持这一上调百分比。

总体而言，根据国家元首的命令，增加奖学金的计划工作将从2020年开始进行。因此，到2025年，大学和专科生的津贴将增加一倍，硕士和博士生的津贴将增加1.75倍。

“数字教师”项目启动

面向社会弱势家庭孩子的“数字教师”项目将于9月1日启动，涵盖全国约 2,000 名学生。

据教育部介绍，在该项目中，来自社会弱势群体的学生将通过访问数字学习材料和额外课程方式，获得课外免费辅导。

【编译：木合塔尔·木拉提】