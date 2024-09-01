9月1日——哈萨克斯坦知识日

据哈萨克斯坦教育部新闻消息，根据统计，今年入学的新生中，大约70%的新生选择在哈萨克语学校就读。

在全国范围内的新生数量方面，突厥斯坦州以超过52 000名新生位居首位，这一现象与该地区教育机构的显著增加密切相关。乌勒套州位居第二，超过41 000名孩子将在这里开始他们的学业生涯。阿拉木图州和阿拉木图市紧随其后，分别有34 000和28 000多名新生入学。

而哈萨克斯坦首都阿斯塔纳也将迎来超过26 000名的一年级入学新生。

值得一提的是，今年的入学年龄限制为六岁，即只有已满六岁或将在今年内满六岁的儿童才能入学。

截至目前，哈萨克斯坦共有7,859所学校，在校学生总数达390万名。其中包括219 000名即将毕业的11年级学生。

国家统计局近日公布的数据显示，今年上半年，全国各地教育基础设施建设取得了显著进展。

数据显示，全国8个州市共新建普通学校23所，可容纳9012名学生。

此外，全国6个州市新建14所幼儿园，可容纳1620名儿童，为更多家庭提供了优质的早期教育资源。

在艺术和体育类教育设施方面，克孜勒奥尔达州新建了一所艺术学校，而阿特劳州则新建了一所体育学校。这些专业学校将为有志于艺术和体育发展的学生提供更多机会。

职业教育和科研机构的建设也在持续推进。阿克莫拉州、阿特劳州、江布尔州、突厥斯坦州和奇姆肯特市新建了8个职业培训中心，旨在培养更多的技术人才。同时，阿特劳州和巴甫洛达尔州还新建了2所科研实验室，为科学研究和创新提供了新的平台。