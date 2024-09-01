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    07:00, 01 9月 2024 | GMT +6

    哈通社9月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    календарь
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结9月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    9月1日，星期日

    9月1日是阳历一年中的第244天 （闰年第245天） ，离全年的结束还有121天。

    世界各国/地区节日：

    哈萨克斯坦知识日 每年9月1日为哈萨克斯坦知识日。根据总统令，于1998年1月20日设立。

    乌兹别克斯坦独立日 该节日是乌兹比克斯坦人民最重要的国定节日，为每年的9月1日。乌兹别克斯坦于1991年宣布独立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1928年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成立。

    2001年 哈萨克斯坦共和国与阿拉伯埃及共和国联合成立努尔-穆巴拉克埃及伊斯兰大学。

    2006年 首都和平和谐宫举行揭幕仪式。

    2014年 齐姆肯特市举行旨在纪念奥运冠军别格扎特•萨塔尔汉诺夫的活动。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统为出席G20峰会抵达中国杭州市。

    2020年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期 》的国情咨文。

    2021年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础 》的国情咨文。

    标签:
    哈通社简报
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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