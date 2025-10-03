阿联酋AI部长：哈萨克斯坦有望打造全球化AI人才生态

奥拉马指出，阿联酋早期并未局限于具体技术，而是专注于人才培养，这为当前的成果奠定了基础。他强调，哈萨克斯坦同样将人力资本作为发展核心，这表明哈萨克斯坦在人工智能战略上具有前瞻性，有望培育面向全球的AI人才。

谈及人工智能部的成效衡量标准，奥拉马认为应重点关注三个方面：一是节约与效益，包括公共服务质量的提升和经济回报；二是社会中具备人工智能应用能力的人数比例；三是AI本土企业的发展数量及增长速度。他举例称，阿联酋曾为AI公司推出专门的营业执照，以推动相关企业快速发展。

在语言方面，他介绍了阿联酋在人工智能系统中融入阿拉伯语的经验，指出方言多样性是主要难题。奥拉马建议哈萨克斯坦通过对大模型进行更多训练来强化哈萨克语的应用，同时利用多语言优势与其他国家合作，打造强大的语言生态。

关于全球人工智能监管，他表示，某些领域（如深度伪造）需要国际统一规则，而在其他领域则应结合国家实际制定灵活的本地法规。他建议哈萨克斯坦积极参与国际合作与全球联盟，同时保持国内立法的敏捷性。

【编译：达娜】