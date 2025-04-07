AIF2025：全球近600位嘉宾将齐聚哈萨克斯坦，共议外交、安全、气候与投资合作

据国家经济部发布的消息，本届论坛将围绕当今全球面临的关键挑战，设有全体大会和25个专题讨论会，聚焦三大主题方向：

外交与国际安全；

能源与气候变化；

经济与金融发展。

多国政要与国际组织高层确认参会

截至目前，确认出席AIF2025的重量级嘉宾包括：

卢旺达总统 保罗·卡加梅 ；

阿尔巴尼亚总理 埃迪·拉马 ；

克罗地亚总理 安德烈·普连科维奇 ；

卡塔尔总理兼外长 穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼 ；

第八任联合国秘书长、全球绿色增长研究所（GGGI）主席、博鳌亚洲论坛理事会主席 潘基文 ；

欧洲委员会秘书长 阿兰·贝尔塞 ；

联合国粮食及农业组织（FAO）总干事 屈冬玉 ；

国际移民组织（IOM）总干事 艾米·波普 ；

经济合作与发展组织（OECD）秘书长 马蒂亚斯·科尔曼 ；

世界知识产权组织（WIPO）总干事 达伦·唐 ；

世界银行欧洲与中亚地区副行长 安东内拉·巴萨尼 ；

联合国副秘书长、开发计划署（UNDP）副署长 徐浩良 ；

亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长、董事会主席 金立群 ；

欧洲复兴开发银行（EBRD）第一副行长 尤尔根·里格特林克 ；

突厥国家组织秘书长 库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫 ；

奥地利前联邦总理塞巴斯蒂安·库尔茨。

展示哈萨克斯坦改革成果，打造全球对话与投资平台

国家经济部指出，AIF2025的举办正值全球投资竞争加剧的背景下，哈萨克斯坦致力于通过该平台展示其对外开放政策和改革成果，进一步巩固其在中亚地区的地位。

- 本次论坛旨在成为推动开放对话、吸引外资、促进战略合作协议签署以及经济发展倡议落地的关键平台。通过深化法治建设、优化投资环境和推进结构性改革，哈萨克斯坦正积极扩大自身的经济潜力。- 国家经济部称。

在AIF2025期间，哈萨克斯坦还将举办两场重点双边商业论坛，进一步强化与主要经济伙伴的合作：

哈萨克斯坦-法兰西商业论坛 （5月28日）；

哈萨克斯坦-意大利商业论坛（5月28日）。

据国家经济部介绍，这些活动将为推进技术交流、深化国际合作、启动联合投资项目提供重要机遇。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府于今年2月批准举办本届论坛的决定，相关筹备工作由赞助方资助，充分体现了国家对提升国际对话水平与吸引外资的重视。

【编译：木合塔尔·木拉提】