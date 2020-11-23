AIFC与国际证券委员会组织（IOSCO）签署谅解备忘录

哈通社/努尔苏丹/11月23日--阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）下属的金融服务监管委员会（AFSA）与国际证券委员会组织（IOSCO）签署加强关于协商与合作及信息交流的多边谅解备忘录（EMMoU）。

关于这一问题的决定是在2020年11月9日至18日举行的国际证监会组织年会的框架内作出的。具体来说，AFSA签署了附录A2（ACF任务授权），允许AFSA在冻结资产以保护消费者、获得强制性证词和共享审计文件等领域进行跨境合作。

EMMoU是执行证券和衍生品法律法规的国际合作的全球基准，是对多边谅解备忘录（MMoU）的补充。 2002年通过的首个MMoU为监管者之间的国际跨境合作和证券信息交换创建了一个全球框架。然而，鉴于资本市场变得越来越复杂，并且随着最新技术的发展，国际证监会组织于2016年通过了加强型多边谅解备忘录。EMMoU签署方同意在跨境执法合作中相互提供新形式的协助，例如冻结资产以保护消费者、获得强制证词、共享审计文件等。可以点击此处了解有关EMMoU的更多信息。

AFSA成为中欧和东欧、中亚和高加索地区第一个成为EMMoU签署方的监管机构。AFSA计划继续应用国际最佳实践，开展进一步的工作，以促进更广泛的国际合作，并支持证券监管机构。

AFSA总经理穆赫塔尔·布别耶夫表示：«对我们而言，与国际证券委员会组织（IOSCO）签署加强关于协商与合作及信息交流的多边谅解备忘录（EMMoU）非常重要，因为我们致力于开放执法领域的跨境合作。资本市场在全球化和相互联系的环境中运作，我们坚信，通过国际合作和证券法的执行，我们可以保持市场的正常运行，并保护金融消费者。»

【编译：阿拉依】



