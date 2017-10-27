AIFC同中国杭州电子商务产业园区签署合作意向书

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和杭州电子商务产业园区已签署合作意向书，并同意探讨在金融中心区域内建立合作园区的可能性。

据AIFC消息，为了确保哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国之间"光明大道"新经济政策与"一带一路"计划的对接，双方计划建立长期战略合作关系。在这一框架下，双方将共同推动哈萨克斯坦电子商务行业的发展，吸引中国电子商务公司进入中亚市场，并合作发展金融技术。



据该文件称，杭州电子商务园区准备与AIFC分享其技术经验和资源，以建设和运营在哈萨克斯坦的电子商务园区。



双方还就交换有关电子商务领域研究的信息、组织开展联合教育培训计划等达成了共识。



AIFC与杭州电子商务园区之间的合作，将为在AIFC区域内建设电子商务枢纽起到重要的作用。







2015年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，拟成立阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。AIFC的成立宗旨，是为了建立起一个能够比肩国际领先金融中心的、为相关投资者提供金融服务的大型综合性金融平台。根据计划，该中心将被授予特殊法律地位，拥有独立的法院，英语将被定为官方语言，并将引进美国、英国、新加波等国先进经验。阿斯塔纳金融中心的发展战略是为资本市场和伊斯兰金融体系提供专业化的服务，并推广私人银行资产管理业务。



AIFC承担着构建哈萨克斯坦金融基础设施、打造哈萨克斯坦成为世界级金融中心的重要使命。



中国杭州电子商务产业网络园区成立于2009年，是杭州市第一家对外挂牌的电子商务产业园，正在按照"一带三园"模式开发，其内包括东部电子商务园区、杭州电子商务园区、中国（杭州）跨境电子商务园区。 目前，园区内拥有80多家从事信息服务、软件、移动互联网等业务的电子商务企业。



【编译：木合塔尔·木拉提】