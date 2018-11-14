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    12:52, 14 11月 2018 | GMT +6

    总统：AIFC将成为中亚金融枢纽

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    哈通社/阿斯塔纳/11月14日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫14日出席阿斯塔纳金融中心（AIFC）证券交易所开市仪式，敲响开市钟宣布证券交易所正式开市，并在仪式上发表讲话时表示，阿斯塔纳金融中心将成为中亚地区的金融枢纽。

    纳扎尔巴耶夫总统表示，2017年哈萨克斯坦成功举办了未来能源主题的世博会，并得到了国际社会的广泛支持和赞誉。

    总统表示，在决定以世博园设施为基础建立AIFC时，并非没有出现疑虑，但政府部门以及AIFC的负责人员以负责任的工作交出了一份满意的答卷。

    "我们参考了许多国际金融中心，特别是迪拜的经验。AIFC使用英文提供工作服务，并采用了以英国法律为基础的法规。我认命了多位法官，他们将为商人们提供独立的仲裁。"总统说。

    纳扎尔巴耶夫总统强调指出，AIFC 将在未来成为中亚地区的金融枢纽，以及亚洲地区数一数二的金融中心。中亚所有国家都可以通过AIFC开展业务。

    "阿斯塔纳如今已经在国际金融中心城市的排行榜上上升了27位。今后阿斯塔纳仍将不断发展，成为为国内外人士提供高质量服务的‘智能城市'。"他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统 金融 中亚 阿斯塔纳国际金融中心 黄金储备 首都
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