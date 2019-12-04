AIFC与努尔苏丹市及航空航天工业部签署三方合作协议

哈通社/努尔苏丹/12月4日 – 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）负责人海拉特·克里姆别托夫与努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫及哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫签署了三方合作协议。

据市政府新闻处消息称，三方就共同为投资者创造便利条件及提供相应的支持达成了协议。

在此前关于首都发展问题的会议上，总统曾下达了为城市居民和来宾建立良好的语言环境的任务。

为此，首都iQala服务中心与区政府组织了英文培训课程，课程参与人员来自阿斯塔纳金融中心、医疗服务机构和咨询机构。课程参考了为投资者提供英文形式的公共服务的AIFC博览中心的相关经验。

今后，在AIFC博览中心将统一提供iQala城市服务中心、Astana Invest城市投资发展中心和«政府-为公民服务»国有公司的各项服务。

此外，在合作协议框架下，各类信息都将以三种语言提供，及哈萨克文、俄罗斯文和英文。

努尔苏丹市长在协议签署仪式上强调指出，随着国家扶持政策的不断深入，首都投资环境逐年提升，外来投资占到了总投资的30%。今后，在AIFC博览中心，外国投资者将可以通过«统一窗口»模式接受各类服务。

值得一提的是，AIFC为外国专家及其家属创造了非常便利的条件。包括简化的签证及往返程序。博览中心已经成为了努尔苏丹城市和商业基础设施的重要组成部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】