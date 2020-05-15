AIFC成立法律技术发展咨询委员会

哈通社/努尔苏丹/5月15日 – 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）成立法律技术发展咨询委员会并举行首次会议，委员会成员来自多个国家。

据AIFC新闻处消息，新成立的法律技术发展咨询委员会第一次会议于15日在首都努尔苏丹市举行，AIFC总裁海拉特•克里姆别托夫主持会议。

组建法律技术发展咨询委员会的目的旨在发展AIFC的法律技术生态系统。委员会的成立将有效提高欣荣中心法律服务的效率和质量，并促进各类型法律服务对所有公民的可及性。

多名来自美国、荷兰、新加坡、英国和瑞士的法律和法律技术领域专家被吸纳成为了该委员会的成员。

咨询委员会将在法律技术领域发展AIFA与利益相关者之间的合作，并为发展世界一流的法律技术监管框架提出建议。

法律技术发展咨询委员会主席马克·比尔表示，自2014年以来法律技术领域发展迅速，迄今为止已在该领域投资130亿美元。 投资者对法律技术的高度兴趣为AIFC提供了巨大的机会。

AIFC管理委员会第一副主席马拉特·阿伊特诺夫则强调指出，新技术正在毫无疑问的实现高速发展并对人类的生活产生巨大的影响，而技术的发展同样适用于法律。“我们正在探索这一有前途的法律领域的可能性，我希望将来我们能够开发我们自己的区域产品模型。 ” 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】



