托卡耶夫总统出席AIFC法院法官宣誓仪式

哈通社/努尔苏丹/7月8日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统8日出席了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）独立法院法官乔纳森·曼斯的宣誓就职仪式。

消息称，宣誓仪式以在线形式举行。

托卡耶夫总统在讲话中指出，哈萨克斯坦高度重视形成符合国际标准的现代化、职业和独立法律体系。因此，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下在AIFC成立的独立法院再次证明了我国法律体系的结构性改革努力。

托卡耶夫强调，AIFC为已在哈萨克斯坦运营的或计划来哈投资的投资商提供国际标准的营商环境。

“拥有丰富经验的法院以独立性和公正性闻名。此外，它们是法律体系稳定的保障。”总统说。

总统表示，新冠疫情大流行和国际油价的下跌背景下，AIFC在国家经济恢复和引资领域发挥了重要作用。

“AIFC应成为可靠的金融平台，要增加外国投资商对哈萨克斯坦的信任。其中，金融中心独立法院在阿斯塔纳国际金融中心工作中发挥重要作用。”总统说。

最后，托卡耶夫总统向哈利•肯尼思•伍尔夫勋爵为AIFC法律体系的形成做出的巨大贡献表示了感谢，并祝愿曼斯勋爵工作顺利。

【编译：小穆】