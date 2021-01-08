哈萨克斯坦将通过AIFC平台增加与美国的投资合作

哈通社/努尔苏丹/1月8日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与美国国际开发金融公司（DFC）首席执行官亚当·波勒举行会谈。

双方讨论了在农业、旅游、物流、基础设施以及金融和技术领域发展投资合作的前景。与此同时，会谈期间还强调必须优先执行旨在发展哈萨克斯坦经济私营部门的项目和倡议。

根据谈判结果，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）与美国国际开发金融公司签署了投资合作协议。

该文件规定，通过AIFC平台在哈萨克斯坦实施联合投资项目，金额高达10亿美元。

美国国际开发金融公司是美国联邦政府的开发金融机构，主要负责为中低收入国家私人发展项目提供融资。DFC成立于2019年12月20日，由海外私人投资公司（OPIC）与美国国际开发署（USAID）的发展信贷管理局合并而成立。

哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫、哈萨克斯坦战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫、哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德、美国驻哈萨克斯坦大使威廉·莫泽尔、DFC首席执行官顾问卡勒布·麦克库里、DFC董事总经理艾莉森·麦诺参加了此次会谈。

【编译：阿拉依】



