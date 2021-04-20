哈通社/努尔苏丹/4月20日 -- 哈萨克斯坦战略规划和改革署署长、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主席海拉特·克里姆别托夫在出席博鳌亚洲论坛可持续融资助力高质量共建«一带一路»圆桌会议时表示，AIFC将加入全球绿色金融指数（Global Green Finance Index, GGFI）。

克里姆别托夫在发言中指出，哈萨克斯坦已经订立了在2060年实现碳中和的重要目标，与此同时，AIFC将支持在本地区发行首批绿色债券。

他还强调，AIFC已在«一带一路»框架下，加入了于2018年由多家国际金融机构共同提出的《 «一带一路»绿色投资原则》。

为促进可持续金融的不断发展，AIFC还将加入旨在衡量全球各金融中心发展绿色金融表现的全球绿色金融指数（Global Green Finance Index, GGFI）。

博鳌亚洲论坛2021年年会于4月19日开幕。此次年会举办了多场与«一带一路»有关的论坛，包括应对疫情冲击如何加速贸易流通、可持续融资助力高质量共建«一带一路»圆桌会等。

全球绿色金融指数由英国智库Z/Yen 和非盈利组织Finance Watch 合作发布，该指数每半年发布一次，通过对全球一百多个金融中心金融专业人士的问卷调查和多个工具因子测度，比较各金融中心发展绿色金融的表现，从而驱动政策制定者们更加关注绿色增长，达成可持续发展目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】