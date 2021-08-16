欧亚开发银行与AIFC携手实施“绿色项目”

哈通社/努尔苏丹/8月16日 -- 据欧亚开发银行发布消息，2021年8月12日，欧亚开发银行同AIFC绿色金融中心（AIFC Green Finance Centre）签署合作协议，双方将共同推动在哈实施«绿色»项目和社会项目。

根据协议，AIFC绿色金融中心将协助欧亚开发银行遴选«绿色»项目和社会项目；协助企业准备项目评审所需文件；协助第三方独立机构就项目是否符合«绿色»金融标准出具结论性意见。

欧亚开发银行副行长伊谢诺夫表示，哈萨克斯坦是欧亚开发银行的重要成员，欧亚开发银行与AIFC绿色金融中心签署合作协议，是双方合作取得的重要成果，也是在推动哈萨克斯坦«绿色»发展道路上迈出的重要一步。2020年，欧亚开发银行与阿斯塔纳国际金融中心管委会共同参股设立AIFC绿色金融中心，其宗旨是在哈及中亚国家引入«绿色»金融工具。2020年8月12日，AIFC绿色金融中心组织发行了中亚地区首支«绿色»债券—«达姆»企业发展基金«绿色»债券，发行规模达2亿坚戈。

2019年，欧亚开发银行董事会批准《2020-2024年可再生能源项目融资计划》。2020年，欧亚开发银行为哈国内3个可再生能源发电项目提供融资，总装机容量达110兆瓦。可再生能源项目在欧亚开发银行能源领域投资中的占比达到67%。在惠誉ESG评级（环境、社会和治理）相关性评分中，欧亚开发银行获得4分（分值范围为1-5分）。

根据欧亚开发银行董事会通过的《2022-2026年发展战略》，欧亚开发银作为多边开发银行，将积极扩大在«绿色»金融领域的影响力。同时，遵照多边开发银行的政策要求，在实施«绿色»金融发展战略框架内，积极推动发行«绿色»债券，吸引担保资金，提供混合融资，推动创新技术转让，制定相应的监管政策和监管程序。

欧亚开发银行技术援助基金将为哈«绿色»项目和社会项目实施提供资金支持。欧亚开发银行技术援助基金主要用于支持金融机构及其潜在客户，资金来源为欧亚开发银行净利润。这部分资金将用于项目前期支出、贷款贴息、为投资活动提供资金保障。

【编辑：木合塔尔·木拉提】