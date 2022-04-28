AIFC绿色金融中心创建信用评级机构

哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）消息，AIFC绿色金融中心正计划创建一家提供评级和分析服务信用评级机构。

阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)绿色金融中心(GFC)继续推进可持续金融市场建设、助力哈萨克斯坦及中亚金融市场一体化进程。

在实践中，信用评级机构一直是金融市场的重要组成部分。因此，哈萨克斯坦《金融部门至2030年发展理念》中特别指出了发展上述领域的必要性：

·信用评级通常在发行人发行和配售证券、判断个人和机构投资者信誉时发挥作用，政府机构也将信用评级应用于监管中；

·在实践中，并非所有的发行人都具备吸引国际评级机构进行信用评级的能力。

综上所述，AIFC绿色金融中心为发展«内部»信用评级市场，正致力于创建一家提供评级和分析服务的公司 - GFC信用评级机构。

制定划分ESG评级的方法将是公司业务的起点。该公司计划提供以下服务：

·信用评级的划分

·研究和分析

·排名

截至今天，根据正在进行的研究结果，GFC已经确定了新公司的主要合作伙伴及平台。GFC信用评级机构相关介绍预计在今年6月召开的«阿斯塔纳金融日»日程内进行。

阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)是一个独立的司法管辖区，于2018年开始运营。中心至2025年的发展战略指出，AIFC未来的目标是成为涵盖整个中亚、欧亚经济联盟、高加索的区域性金融枢纽。