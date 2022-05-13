AIFC举办哈萨克斯坦新机遇线上推介活动

哈通社/努尔苏丹/5月13日 —— 5月11日，哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和阿斯塔纳国际交易所（AIX）与上海证券交易所共同举办“上交所国际合作论坛——哈萨克斯坦新机遇”线上推介活动，向近40家市场主体的70余位代表介绍哈萨克斯坦市场最新情况和业务机遇。

AIFC和上交所管理局相关负责人出席活动并致辞。AIX首席执行官和国家开发银行、中国国际金融股份有限公司等市场机构的负责人在推介活动上分享了业务经验。

AIFC管理局表示，虽然2022年一季度国际地缘政治发生变化，但当前哈萨克斯坦形势稳定，AIFC运行良好。新形势下，哈萨克斯坦及AIFC面临新的挑战和机遇。AIFC高度重视中国市场，将与各相关方一同推动发挥“一带一路 ” 倡议在哈萨克斯坦和中亚地区的重大潜力，吸引外国投资，服务建设“新哈萨克斯坦 ” 。

上交所则表示，近年来，中哈两国关系不断迈上新台阶，双方经贸往来紧密。今年是中哈两国建交30周年。上交所对中哈两国资本市场合作充满信心。此次活动旨在务实深化中哈合作，为两国资本市场搭建沟通和交流的桥梁。上交所积极支持AIFC和AIX发展建设，希望能持续发挥利用上交所的海外资源优势，为中资企业“走出去 ” 提供融资服务平台，为中资企业和金融机构进一步在外开拓业务提供便利。