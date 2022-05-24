AIFC与联合国驻吉办事处签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/5月24日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）消息，阿斯塔纳国际金融中心管理局(AIFCA)管理委员会主席Yernur Rysmagambetov与联合国驻吉尔吉斯斯坦共和国协调员Ozonnia Ojielo在哈萨克斯坦首都努尔苏丹签署合作备忘录。

该协议的签署旨在推广绿色金融等可持续金融工具，是此次联合国国家工作队(UNCT)访问努尔苏丹的成果之一 - 2022年5月12日至13日，联合国代表与潜在的金融合作伙伴会晤，讨论支持《2030年可持续发展议程》目标实现的合作机遇。

UNCT与阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)及AIFC子公司的代表进行了交流，这些子公司包括AIFC法院及国际仲裁中心(IAC)、阿斯塔纳国际交易所(AIX)、商业互联中心、绿色金融中心(GFC)、金融科技中心(Fintech)、伊斯兰金融和商业中心及可持续专业发展局(BCPD)。

AIFC和联合国的代表们围绕发展问题展开了广泛的讨论，包括人力资本发展，特别是通过培养女性适合国际市场的职业技能来赋予女性权利。GFC首席执行官Aidar Kazybaev表示，GFC正在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克开设办事处，该代表处将提供新的绿色产品和服务，并支持潜在的发行人和投资者完成在吉尔吉斯证券交易所发行绿色债券的准备工作。

联合国驻吉尔吉斯斯坦协调员Ozonnia Ojielo在发言时强调了«提高参与模式和增进伙伴关系以实现经济及社会转型»的重要性。AIFC各主体机构和联合国代表一致认为，数字化是实现绿色经济发展的关键，正为妇女、儿童等弱势群体的生活带来切实改善。与会各方还讨论将数字化扩大到农业和其他部门、并为创新举措提供资金，这将作为优先发展的领域、为探索新的发展解决方案提供原型和试点。

Ozonnia Ojielo进一步表示:« 我们认识到，AIFC提供的一系列服务与新的联合国可持续发展合作框架存在重大的耦合关系。我们将探索如何基于这些重合点发展合作新思路，并在联合国和AIFC之间开展更实质性的合作。»

联合国国家工作队表示此次访问非常成功，并特别对AIFC董事会主席高级顾问Nazira Beshenalieva女士的帮助和支持表示感谢。