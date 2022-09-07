托卡耶夫总统接见AIFC总裁克利姆别托夫

哈通社/努尔苏丹/9月7日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在总统府接见了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特·克利姆别托夫。

据总统府新闻局消息，会晤期间，托卡耶夫总统听取了有关阿斯塔纳国际金融中心现阶段工作成果，以及对今年6月总统在AIFC管理会议期间下达的任务的执行情况的汇报。

根据海拉特·克利姆别托夫的介绍，目前有来自65个国家的1500多家企业在AIFC登记注册。吸引的外资总规模已经达到了69亿美元。

阿斯塔纳国际交易所（Astana International Exchange 或 AIX）筹集了超过 3.21 亿美元的股权资本和 21 亿美元的债务资本。

成立至今，AIFC法院和国际仲裁中心共受理了 1 200 多起投诉和争议。

克利姆别托夫还向总统表示，经济合作与发展组织 (OECD) 在其最近的一份报告指出，AIFC的税收制度符合税收透明度的全球标准。

托卡耶夫总统高度评价了AIFC在哈萨克斯坦经济中发挥的特殊作用，并强调吸引外资是一项重要的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】