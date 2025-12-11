AIFC成立伊斯兰金融国际咨询委员会：汇聚全球顶尖专家，推动哈萨克斯坦成中亚金融枢纽

IFAB的首届会议于12月10日在阿布扎比举行的AIFC Connect Abu Dhabi活动框架下、在哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆举办。该委员会旨在成为哈萨克斯坦伊斯兰金融的核心智力引擎，涵盖立法、伊斯兰金融治理、资本市场、可持续金融、数字解决方案及国际合作等领域，提供独立建议。

AIFC伊斯兰金融部门主管梅迪娜·图库洛娃强调：

“通过整合主要伊斯兰金融辖区的领先专家经验，我们将为整个地区树立质量、透明度和发展的新标准。我相信，委员会的建议将加速行业增长，并进一步巩固AIFC作为区域伊斯兰金融中心的地位。”

Lemrair Consultancy Company W.L.L.总裁兼首席执行官、博士阿德南·艾哈迈德·优素福表示：

“AIFC成立IFAB是欧亚地区加强伊斯兰金融制度基础的战略性里程碑。哈萨克斯坦在发展伦理与可持续金融解决方案方面潜力巨大，IFAB将成为定义行业未来方向的重要平台。”

首届会议重点议题

与会专家审视了哈萨克斯坦及地区伊斯兰金融现状、增长障碍及哈萨克斯坦作为领先中心的潜力。特别聚焦2026-2028年优先事项：

推出新型伊斯兰金融产品；

扩大国际机构参与；

提升辖区的投资吸引力；

完善AIFC沙里亚治理体系。

委员会支持引入AIFC伊斯兰金融治理政策，包括提升伊斯兰金融产品专家评估质量、标准化伊斯兰金融咨询机构要求、确保决策透明度。该举措将增强投资者信心，并保障哈萨克斯坦遵守国际认可的伊斯兰金融标准。

此外，IFAB还探讨了哈萨克斯坦在绿色与社会导向伊斯兰工具领域的潜力，特别是绿色和ESG（环境、社会、治理）苏库克（伊斯兰债券）的发行机会。

Фото: МФЦА РК

委员会成员阵容

IFAB汇聚全球伊斯兰金融精英，代表沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、土耳其、马来西亚和哈萨克斯坦的最佳实践：

博士萨米·阿尔-苏韦勒姆（Sami Al Suwailem） ：伊斯兰开发银行研究所代理主任，伊斯兰经济与全球伊斯兰金融行业领先国际专家；

：伊斯兰开发银行研究所代理主任，伊斯兰经济与全球伊斯兰金融行业领先国际专家； 博士阿德南·艾哈迈德·优素福（Adnan Ahmed Yousif） ：Lemrair Consultancy Company W.L.L.总裁兼首席执行官，巴林及中东伊斯兰银行业核心领袖；

：Lemrair Consultancy Company W.L.L.总裁兼首席执行官，巴林及中东伊斯兰银行业核心领袖； 教授达托·博士阿兹南·哈桑（Aznan Hasan） ：马来西亚国际伊斯兰大学沙里亚教授，沙里亚监督领域顶尖国际专家；

：马来西亚国际伊斯兰大学沙里亚教授，沙里亚监督领域顶尖国际专家； 林赛钟（Lim Say Cheong） ：独立董事，伊斯兰银行、资本市场及数字资产专家（阿联酋）；

：独立董事，伊斯兰银行、资本市场及数字资产专家（阿联酋）； 法特玛·奇纳尔（Fatma Çınar） ：土耳其参与银行协会副秘书长，伊斯兰银行专家；

：土耳其参与银行协会副秘书长，伊斯兰银行专家； 玛雅·玛丽莎·马莱克（Maya Marissa Malek） ：Sabiq Advisory（马来西亚-阿联酋）董事总经理，沙里亚公司治理、ESG倡议及资本市场专家；

：Sabiq Advisory（马来西亚-阿联酋）董事总经理，沙里亚公司治理、ESG倡议及资本市场专家； 梅迪娜·图库洛娃（Madina Tukulova）：AIFC伊斯兰金融部门主管兼伊斯兰金融与商业协会董事总经理，负责行业战略发展和国际合作。

IFAB的成立标志着哈萨克斯坦伊斯兰金融进入新阶段：全球市场规模已超2.5万亿美元，预计2023年达3.8万亿美元。AIFC作为中亚首个伊斯兰金融平台，将通过IFAB加速本土产品开发、吸引外资，并推动绿色苏库克发行，支持可持续基础设施项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】