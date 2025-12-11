AIFC成立伊斯兰金融国际咨询委员会：汇聚全球顶尖专家，推动哈萨克斯坦成中亚金融枢纽
（哈萨克国际通讯社讯）“阿斯塔纳”国际金融中心（AIFC）宣布成立伊斯兰金融国际咨询委员会（IFAB），该委员会汇集来自沙特阿拉伯、巴林、马来西亚、土耳其、哈萨克斯坦和阿联酋的顶尖专家，将为哈萨克斯坦伊斯兰金融产业发展提供独立战略指导。
IFAB的首届会议于12月10日在阿布扎比举行的AIFC Connect Abu Dhabi活动框架下、在哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆举办。该委员会旨在成为哈萨克斯坦伊斯兰金融的核心智力引擎，涵盖立法、伊斯兰金融治理、资本市场、可持续金融、数字解决方案及国际合作等领域，提供独立建议。
AIFC伊斯兰金融部门主管梅迪娜·图库洛娃强调：
“通过整合主要伊斯兰金融辖区的领先专家经验，我们将为整个地区树立质量、透明度和发展的新标准。我相信，委员会的建议将加速行业增长，并进一步巩固AIFC作为区域伊斯兰金融中心的地位。”
Lemrair Consultancy Company W.L.L.总裁兼首席执行官、博士阿德南·艾哈迈德·优素福表示：
“AIFC成立IFAB是欧亚地区加强伊斯兰金融制度基础的战略性里程碑。哈萨克斯坦在发展伦理与可持续金融解决方案方面潜力巨大，IFAB将成为定义行业未来方向的重要平台。”
首届会议重点议题
与会专家审视了哈萨克斯坦及地区伊斯兰金融现状、增长障碍及哈萨克斯坦作为领先中心的潜力。特别聚焦2026-2028年优先事项：
- 推出新型伊斯兰金融产品；
- 扩大国际机构参与；
- 提升辖区的投资吸引力；
- 完善AIFC沙里亚治理体系。
委员会支持引入AIFC伊斯兰金融治理政策，包括提升伊斯兰金融产品专家评估质量、标准化伊斯兰金融咨询机构要求、确保决策透明度。该举措将增强投资者信心，并保障哈萨克斯坦遵守国际认可的伊斯兰金融标准。
此外，IFAB还探讨了哈萨克斯坦在绿色与社会导向伊斯兰工具领域的潜力，特别是绿色和ESG（环境、社会、治理）苏库克（伊斯兰债券）的发行机会。
委员会成员阵容
IFAB汇聚全球伊斯兰金融精英，代表沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、土耳其、马来西亚和哈萨克斯坦的最佳实践：
- 博士萨米·阿尔-苏韦勒姆（Sami Al Suwailem）：伊斯兰开发银行研究所代理主任，伊斯兰经济与全球伊斯兰金融行业领先国际专家；
- 博士阿德南·艾哈迈德·优素福（Adnan Ahmed Yousif）：Lemrair Consultancy Company W.L.L.总裁兼首席执行官，巴林及中东伊斯兰银行业核心领袖；
- 教授达托·博士阿兹南·哈桑（Aznan Hasan）：马来西亚国际伊斯兰大学沙里亚教授，沙里亚监督领域顶尖国际专家；
- 林赛钟（Lim Say Cheong）：独立董事，伊斯兰银行、资本市场及数字资产专家（阿联酋）；
- 法特玛·奇纳尔（Fatma Çınar）：土耳其参与银行协会副秘书长，伊斯兰银行专家；
- 玛雅·玛丽莎·马莱克（Maya Marissa Malek）：Sabiq Advisory（马来西亚-阿联酋）董事总经理，沙里亚公司治理、ESG倡议及资本市场专家；
- 梅迪娜·图库洛娃（Madina Tukulova）：AIFC伊斯兰金融部门主管兼伊斯兰金融与商业协会董事总经理，负责行业战略发展和国际合作。
IFAB的成立标志着哈萨克斯坦伊斯兰金融进入新阶段：全球市场规模已超2.5万亿美元，预计2023年达3.8万亿美元。AIFC作为中亚首个伊斯兰金融平台，将通过IFAB加速本土产品开发、吸引外资，并推动绿色苏库克发行，支持可持续基础设施项目。
【编译：木合塔尔·木拉提】