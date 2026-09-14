AI加速融入公共服务 哈萨克斯坦数字化转型进入新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）目前，哈萨克斯坦90%以上的公共服务已实现线上办理，人工智能助手累计使用超过200万次。与此同时，电子政务、人工智能基础设施、通信网络以及数字人才培养等领域的一批项目正在推进。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在2025年发表题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：主要挑战及通过全面数字化转型加以解决》的国情咨文时，将人工智能、数字基础设施和人力资本发展，以及提高公共管理效率等列为重点方向，并提出在三年内将哈萨克斯坦建设成为全面数字化国家。

2026年被宣布为“数字化和人工智能年”。按照相关规划，哈萨克斯坦正在从单个数字化项目逐步转向覆盖公共服务、通信、经济、教育和公共管理等领域的数字化体系。

电子政务：eGov GPT已覆盖51项公共服务

目前，哈萨克斯坦在全球电子政务发展指数排名中位列第24位，90%以上的公共服务可通过数字渠道获取。

现阶段，公共数字产品正在逐步向统一技术平台QazTech迁移。2026年计划迁移39个信息系统，其中10个已经在新平台运行。根据总统令，QazTech平台之外的新信息系统建设已被暂停。

在此基础上，eGov 3.0正在推进。目前，eGov GPT已经覆盖51项需求量较大的公共服务，相关服务约占公民申请总量的30%。按照计划，到今年年底这一比例将提高至70%。

国家人工智能平台目前处于试运行阶段，将算力、数据、开发工具和现成模型集中到统一平台。人工智能助手累计使用次数已超过200万次，目前正在开发的AI智能体超过50个。

算力基础设施方面，哈萨克斯坦已建成Alem.Cloud国家超级计算集群。按照2025年数据，该集群在全球TOP500超级计算机排行榜中位列第86位，“哈萨克电信”商业超级计算机排名第103位。

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正在推进的另一大型项目是容量最高可达1吉瓦的“数据中心谷”。目前，该项目已形成超过500兆瓦的潜在需求，并与Firebird公司达成价值100亿美元的协议。

围绕这一项目，相关基础设施包括与埃基巴斯图兹能源枢纽直接连接、国际数据传输备用通道以及跨里海光纤通信线路等。项目参与方还将适用专门的监管措施和税收优惠政策。

IT产业：Astana Hub入驻企业超过2500家

目前，Astana Hub聚集了超过2500家公司。

2026年第一季度，园区入驻企业收入达到9.07亿美元，全国IT服务出口额为2.412亿美元。通过国际科技中心，已有100多家哈萨克斯坦初创企业进入海外市场。

2025年，哈萨克斯坦出现首家区域性科技“独角兽”企业Higgsfield.ai。与此同时，TUMO和Tomorrow School等人才培养项目正在包括地方地区在内进一步推广。

数字基础设施方面，从阿克套至霍尔果斯、总长度约4500公里的骨干光纤通信线路仍在建设。目前已铺设超过2500公里，计划于2026年底完成超高速骨干网络建设并投入运行，预计传输能力将超过12 Tbps。

按照规划，该网络将为云平台、人工智能应用、智慧城市、远程医疗、教育科技、金融科技以及工业物联网等领域提供通信基础设施。

过去三年，哈萨克斯坦电信领域投资总额超过1万亿坚戈。固定通信用户数量增长19%，移动通信用户数量增长12%，移动互联网平均速度提高75%，互联网流量增长67%。

与此同时，仅能使用基础3G网络的居民点数量已减少至550个，较此前缩减五倍以上。

未来两年，计划为3000多个村庄接入高速互联网，并将拥有光纤通信网络的农村居民点占比从43%提高至92%。对于难以铺设传统通信网络的偏远地区，目前已可使用Starlink和OneWeb卫星通信服务，下一阶段计划引入Direct to Cell技术。

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从Smart City转向Smart Region

2025年，哈萨克斯坦开始从各地分别实施的Smart City模式转向Smart Region模式，并为各地区引入统一的国家数字发展标准，其中包括21项基础举措和90项主要指标。

“智慧城市”和“智慧地区”建设方法也进行了调整，重点是基于人工智能、数据和现代数字技术建立统一的地区数字化转型模式。项目将逐步按照统一的架构和功能要求实施。

部分人工智能技术已经进入具体应用测试阶段。

在Astana Smart City项目框架内，用于自动识别新型交通违法行为的视频分析系统正在测试。与此同时，哈萨克斯坦开始推进城市空中交通项目，并准备在阿斯塔纳、阿拉木图和科斯希以试点形式运行无人驾驶空中出租车。

跨里海光纤通信线路也是数字基础设施项目之一。该线路计划加强国际数据过境能力，将哈萨克斯坦数字基础设施与欧洲和亚洲方向连接起来，项目计划于今年投入运行。

20万名教师获得ChatGPT Edu使用权限

数字人才培养正在同时覆盖公共部门和教育系统。

目前，约900名管理人员、公务员和企业家已经参加或正在参加AI Governance 500和AI Leaders项目培训。

另有约1.5万名公务员接受了国家人工智能平台线下培训，约5.7万人参加AI Qyzmet项目，各地方政府超过2.4万名工作人员接受了线上培训。

Alem.ai中心目前整合了教育、科研和初创企业项目，包括TUMO Astana、Tomorrow School和ai’preneurs等。

今年9月，一所人工智能大学在国际合作伙伴参与下成立。与此同时，高校正在向AI-Enabled University模式转型。

哈萨克斯坦20万名教师已获得ChatGPT Edu系统使用权限，用于在教学过程中应用人工智能技术。

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到2029年人工智能和自动化将覆盖至少40%的公共服务

2026年，哈萨克斯坦批准实施至2029年的Digital Qazaqstan全国战略，涉及人工智能应用以及工业、矿产资源开发、交通物流、能源和农业等领域的数字化转型。

对于公共服务领域，相关规划包括发展主动式公共服务、建立个性化数字教育路径、形成统一数字健康档案以及改善城市环境安全。

到2029年，计划利用人工智能和自动化技术改造至少40%的公共服务，并将获取公共服务和社会支持措施的平均时间至少缩短50%。

在产业领域，数字化措施包括应用数字孪生、工业物联网、卫星监测和货物全流程追踪等技术。

IT产业方面提出的目标包括将IT服务出口额至少提高一倍，创造约2万个高科技就业岗位，并培育至少3家本土“独角兽”企业。

公共管理领域则计划逐步建立以数据和人工智能辅助决策的统一数字平台，并通过人工智能解决方案将公务员最高30%的日常操作性工作实现自动化。

网络安全也是数字化转型的一部分。相关措施包括引入国家标准、采用“零信任”（Zero Trust）原则，以及建立数字威胁主动识别机制。

人工智能法和《数字法典》将构成新数字架构的法律基础，对算法透明度、公民权利保护、风险管理以及个人数据处理等作出规定。

与此同时，包括劳动力市场、人工智能伦理和国际合作在内的人工智能发展政策，将在总统直属人工智能发展委员会框架内，在国际专家参与下进一步制定。