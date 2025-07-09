AI音乐无处不在：你或许正在不知情地收听AI创作的歌曲

18%的上传音乐被识别为AI作品

据法国流媒体平台Deezer透露，近年来其平台上每月约有2万首新上传的曲目被系统标记为“AI生成内容”，占比高达18%。虽然该平台会删除部分内容并将其排除在推荐算法之外，但目前用户尚无法完全屏蔽AI音乐。

另一音乐平台巨头Spotify则更加“宽容”。除非AI作品模仿真实歌手的声音，否则该平台并不要求标注其为AI生成。这一政策使得AI音乐得以在平台上“悄然走红”，多数听众并不知情。

“The Velvet Sundown”现象：真假难辨的AI乐队

在AI音乐热潮中，最受争议的现象之一是名为“The Velvet Sundown”的乐队。他们自称是“现代摇滚的救世主”，曲风迷幻，宣传照则极具“塑料感”——这些都被认为是AI生成的迹象。

尽管外界对其真实身份质疑不断，该乐队在Spotify上线数周内就吸引了超过85万月度听众。Deezer平台已将其音乐标记为AI作品，但该乐队仍坚称自己是真实存在的音乐团体，其Spotify简介列出四名成员，但无一人公开露面或确认身份。

令人惊讶的是，在不到一个月的时间里，该乐队已发布两张完整专辑——《Floating On Echoes》和《Dust and Silence》，并计划在未来两周内发行第三张专辑。作品音质和风格高度拟真，引发人们对“更多AI音乐是否已悄然上线”的猜测。

AI歌曲登上排行榜：TikTok热歌由AI全权打造

不仅如此，AI音乐已经开始进入主流排行榜。今年6月，由AI工具“Suno”全程制作的《A Million Colors》（演唱者名为Vinih Pray）跻身美国TikTok热榜前50，排名第44位。

随着AI技术的迅猛发展，许多AI创作的音乐已足以“乱真”，在旋律、编曲甚至歌声方面与人类作品难以区分。这使得听众在不知不觉中接受并喜爱上AI音乐，也促使业内思考是否应建立更明确的标识和监管机制。

【编译：达娜】