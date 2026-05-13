哈萨克斯坦AI初创企业Nace.AI与“全球四大”之一达成长期合作

公司方面表示，此次合作表明Nace.AI自主研发的技术方案已在国际市场展现出较强竞争力。

—我们已经正式启动合作，并签署了保密协议。虽然暂时无法公开合作方名称，但可以确认，对方是全球“四大”机构之一，而且双方签署的是长期合同。能够获得世界顶级企业的认可，我们深感荣幸。公司始终坚持战略导向，并将基础科学研究及其实际应用置于优先位置，-Nace.AI负责人巴赫特詹·多斯表示。

据了解，Nace.AI专注于开发高精度、以业务成果为导向的垂直领域专业语言模型，其核心产品NAVI系统主要用于财务审计自动化。

该系统能够对海量数据进行分析，并精准识别关键指标及潜在风险点。根据公司提供的数据，其解决方案可帮助客户将相关工作处理时间缩短约20倍。

公司强调，相较于通用型人工智能模型，Nace.AI更加注重将基础科学与工程实践结合，重点研发紧凑型专业模型，以便在特定实际场景中实现更高精度和更稳定的表现。

此前，Nace.AI已成功获得国际投资者总计2150万美元的融资。

目前，公司正处于业务扩张阶段，并持续招募新员工。Nace.AI表示，希望吸引更多来自中亚地区、对长期科技项目感兴趣的优秀人才和专业技术人员加入团队。