AI“音乐创作”横行 200多名国际音乐人联名反对

参与联署的艺人共有246名，大多来自欧美乐坛，其中包括比莉·艾利什、凯蒂·佩里、妮琪·米娜、梦龙乐队、英国歌手埃尔维斯·卡斯特罗等巨星。

公开信中，音乐人们表示，一些平台和开发者正在使用AI来破坏创造力并削弱艺术家、歌曲作者、音乐家和版权持有人。“当不负责任地使用时，AI对保护我们的隐私、音乐和生计构成了巨大的威胁。”这封信强调了AI侵权的具体手段，包括深度伪造和声音克隆，以及不负责任地使用AI，例如通过使用AI声音来减少向艺术家支付版税，以及AI开发人员在未经许可的情况下使用音乐作品来训练和生产AI仿制品。“用大量AI创造的‘声音’和‘图像’来取代人类艺术家的工作，这些作品大大稀释了支付给艺术家的版税。对于许多努力维持生计的音乐家、艺术家和歌曲作者来说，这将是灾难性的。”

音乐人们担心，如果不加以控制，AI可能会成为一场行业的滑坡起点，将整个行业推向一个低标准的深渊，因此必须防止AI的掠夺性使用。他们呼吁：“所有AI开发者、科技公司、平台和数字音乐服务商承诺，不会开发或部署有损或取代词曲作者和艺术家艺术性的AI音乐生成技术、内容或工具，或拒绝对我们的工作给予公平补偿。”

担忧AI威胁的并非只有音乐行业，各行各业都在担心这项新兴技术危及自己的生计。在去年的好莱坞编剧大罢工中，限制AI的使用是行动的核心诉求之一。2023年12月，美国《纽约时报》以侵犯版权为由，起诉美国微软公司和美国开放人工智能研究中心（OpenAI），指控这两家企业未经授权使用该媒体数以百万计文章训练ChatGPT等人工智能(AI)聊天机器人。今年早些时候，数百名艺术家签署联名信，敦促美国国会通过《禁止人工智能欺诈法案》，该法案旨在防止人们的图像和声音被AI生成的深度伪造作品使用。