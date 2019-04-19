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    10:30, 19 四月 2019 | GMT +6

    拍摄持AK步枪扫射视频并上传社交媒体炫耀 一阿克套居民被警方逮捕

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    哈通社/阿克套/4月19日 - 曼格斯套州警方18日称，警方日前逮捕了一名从自家阳台向户外开枪的阿克套市居民。

    据相关消息显示，被捕者于此前在互联网社交媒体上（INS）发布了一段视频短片。影片当中，该居民手持AK步枪，从自家阳台的窗口朝户外开枪，一开始先是单发射击，随后又将射击模式调整为连发并持续开火。

    在这段视频被上传到网络上后，上传者还在视频下方写到："当你心情不好时，就要这样发泄。"

    警方根据掌握的信息表示，开枪的行为发生在4月16日当地时间21:45时，位置在阿克套市32B区。

    州警方消息称："在依法对嫌疑人的居所进行搜查的过程中，发现了一把空弹匣AK步枪、配有照明配件的马卡洛夫手枪，以及一把气枪。这些物品均被没收。证物以根据刑法287条第3款予以登记。目前正在进行庭审前的调查工作。"

    据了解，根据刑法287条第3款相关规定，嫌疑人有可能将被处以5000倍按月计算指数（按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数"）的罚款，或者5年期徒刑。




    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 曼格斯套州 黄金储备
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