手掌支付系统“Alaqan”有望三年内普及哈萨克斯坦

据国家电视台消息，今后哈萨克斯坦消费者在购物后进行支付时，将拥有与付现金、刷卡和扫描二维码之外的另一个更加便利和快捷的即时支付方式，那就是——刷一下手掌。

由哈萨克斯坦科技企业Alaqan tehnologies研发的基于对用户掌纹和手掌血管分布进行生物识别而实现即时支付的全新系统，目前已经在阿拉木图市开始实施试点运营。客户可通过在AppStore或PlayMarket下载AlaqanAPP，输入相关的掌纹信息并绑定支付卡，成为该系统的注册会员。

根据企业负责人卡纳特·赛连巴耶夫的介绍，Alaqan支付系统最大的特点便是其安全性。由于每个人的掌纹和血管分布均有差异，因此不会出现被其他人盗取的威胁。支付系统的设备能够通过掌心的纹路、温度，以及手掌血管中血液的流动来识别用户的接触并确认支付的完成。

- 想要通过伪造假手或者拍下手掌的相片来蒙蔽设备的做法是无法取得成功的。- 他说。

据介绍，该技术的研发自2019年便已启动，2021年完成研发并投入商用，主要是运用在门禁系统当中。随着技术的不断成熟，Alaqan tehnologies开始尝试将其应用在即时支付领域，并计划在三年内实现全国推广。

【编译：木合塔尔·木拉提】