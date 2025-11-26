Alem.Cloud：国家超级计算机资源全面向用户开放

Alem.Cloud超级计算机已入选全球最强大系统TOP-500榜单，位列第86位，再次证明其作为中亚地区最大计算中心的实力。

目前，Alem.Cloud资源已向所有法人实体开放，包括政府机构、科研与教育组织、初创企业、私营公司以及阿斯塔纳枢纽中心（Astana Hub）入驻企业。人工智能与数字发展部依据国家人工智能发展规划及相关项目的重要性，制定了超级计算集群的资源分配规则。

超级计算机的主要应用方向覆盖广泛，包括国家治理、教育、医疗、农业与水资源管理、石油天然气工业、采矿冶金综合体、能源、地质与勘探、交通与物流、工业与建筑、机器人技术与无人机、网络安全以及金融科技等领域。

国家超级计算机可保障计算资源稳定连续运行，服务提供24小时访问，数据具备备份保护机制，并严格遵循服务水平协议（SLA），确保系统透明可靠。这将帮助企业与机构更好规划并高效推进自身项目。

Alem.Cloud在TOP-500榜单中名列第86位，也表明哈萨克斯坦正具备世界级的科技基础设施，为发展本土人工智能模型提供了坚实基础。这不仅有利于推动前沿研究，也为未来出口数字服务和技术创造了新的可能。

据此前报道，今年7月，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了Alemcloud国家超级计算机中心基于NVIDIA H200图形处理器的超级计算机启动仪式。

【编译：阿遥】