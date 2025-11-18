哈萨克斯坦超级计算机跻身世界前100强

据人工智能和数字发展部消息，该排名仅包含通过 HPL（高性能 Linpack）标准独立测试的集群，即拥有全球公认的计算性能。

根据国家元首的命令，国家超级计算机集群“Alem.Cloud”在人工智能与数字发展部下属的“国家信息技术”股份公司的基础设施基础上建成。该超级计算机旨在实施人工智能、高性能计算和大数据分析领域的项目。集群架构基于64台HPE Cray服务器，集成到一个高密度GPU复合体中。每个计算节点都配备了NVIDIA H200显卡，从而提供高速运算能力。

“Alem.Cloud”超级计算机项目由哈萨克斯坦政府与阿联酋国​​际科技公司 Presight 合作实施。Presight 是 G42 集团成员。Presight 为高性能计算集群的设计和人工智能生态系统的开发提供了技术支持，并将全球最佳实践应用于哈萨克斯坦的实际需求。

据了解，该系统性能高达千万亿次浮点运算（petaflop），被认为是哈萨克斯坦乃至中亚地区最强大的计算平台。此外，该超级计算机软​​件包括 SUSE Harvester（用于虚拟化和分布式计算的下一代虚拟机管理程序）和 SUSE Rancher（用于集中管理 Kubernetes 和 AI 工作负载的平台）。为确保集群安全，使用了 SUSE NeuVector（容器安全、网络监控和运行时保护系统）、Palo Alto Networks 的网络分段和网络安全解决方案，以及 Thales 的加密和硬件加密工具。

此前，“UAT”控股公司的技术专家与国际合作伙伴共同运用 HPL（Linpack）方法对该系统进行了全面测试。测试旨在评估系统的实际计算性能，并确认其符合 TOP500 超级计算机排名的要求。测试结果显示，“Alem.Cloud”超级计算机达到了预期指标，使哈萨克斯坦得以正式申请全球 TOP500 超级计算机排名。

