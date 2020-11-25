俄罗斯编曲乐队表演冬不拉曲“Alkissa”为迪玛希制造惊喜

哈通社/莫斯科/11月25日--据迪玛希官网消息，俄罗斯编曲乐团桦木乐队（Берёзка）用俄罗斯民间乐器演奏了哈萨克作曲家努尔给萨·特伦迪耶夫的著名冬不拉曲“Alkissa”（Әлқисса）。

演奏冬不拉曲“Alkissa”的想法来自乐团成员斯维特拉娜·扎科诺娃，以庆祝迪玛希即将到访莫斯科，为他制造惊喜。

斯维特拉娜第一次在歌手的官方频道上观看了迪玛希和其他音乐家演奏“Alkissa”，她喜欢冬不拉曲（кюй）美丽且不寻常的声音。她认为，该作品非常适合用俄罗斯民间乐器演奏。

斯维特拉娜的想法得到了桦木国家编曲乐团同事的积极支持。

“我与成员们聚在一起，仔细听了作曲，将其分为各个乐器。当然，他们在此过程中提出了自己的想法，并加以补充。经过艰苦的排练，我们终于取得了理想的结果，之后我们开始录音。”斯维特拉娜分享道。

斯维特拉娜熟悉迪玛希的作品已有近2年的时间，她在中国我是歌手比赛中首次听到迪玛希的表演。斯维特拉娜是迪玛希的欧亚粉丝俱乐部和莫斯科“Dears”粉丝俱乐部的成员。

【编译：阿拉依】



