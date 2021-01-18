根据“Almaty Business-2025”计划已批准40多个项目融资

哈通社/阿拉木图/1月18日--18日在阿拉木图举办的简报会上，在“Almaty Business-2025”计划框架内，“Almaty Finance”有限责任公司副董事长简要介绍了对企业家的财政支助措施。

此前，在阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫的倡议下，在区域业务支持计划的框架内创建了一个信用组织“Almaty Finance”。

“Almaty Finance”有限责任公司副董事长臧哈尔·萨林姆巴耶夫在简报会上表示，该公司已批准了42个项目，总价值达83亿坚戈。其中，有26个项目已获得68亿坚戈的融资。价值8亿坚戈的项目正在详细制定中。这些项目的实施将创造100多个工作岗位。

贷款资金用于实施各个行业的项目。其中包括开设能够进行一千多种不同研究的新实验室，建立烘焙咖啡豆的工厂，开办缝纫车间，生产家具和家具配件、金属产品、文具、卫生产品，建设工业园区，以及IT行业领域的项目。

发放的贷款最多的是轻工业项目，有6个项目，家具工业有5个项目，医疗保健-4个项目，教育和体育-2个项目。为实施这些行业的项目而发放的贷款总额约为60亿坚戈。

区域创业发展计划“Almaty Business-2025”旨在创造有利的经商条件，增加融资机会，减少行政壁垒，为中小企业发展基础设施、培训、支持企业家和吸引投资者。在该方案的框架内，创建了商务中心“Qoldaý”、“Almaty Finance”和小额信贷组织“Almaty”。

【编译：阿拉依】



