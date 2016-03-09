谷歌人工智能围棋程序AlphaGo战胜李世石

哈通社阿斯塔纳3月9日电 据外媒消息，今天下午（3月9日）谷歌人工智能AlphaGo与韩国棋手李世石的第一场比赛结束，AlphaGo获得今日比赛的胜利。

今日比赛结束后，双方还将分别在3月10日(周四)、12日(周六)、13日(周日)、15日 (周二)的北京时间中午12点进行剩余4场比赛。

本次比赛用时每方2小时，1分钟读秒三次。比赛采用中国规则，黑贴3又3/4子(黑贴7目半)。

采用中国规则是因Alpha GO以中国规则为基础开发。

比赛采用5局3胜制，最终比赛获胜方将获得奖金100万美元。

如果AlphaGo获胜，奖金将捐赠给联合国儿童基金会(UNICEF)，STEM教育，以及围棋慈善机构(Go Charity)。

AlphaGo开发者DeepMind公司在今年1月的学术杂志《Nature》刊登封面文章，展示了围棋人工智能领域突破性进展的详细情况。

谷歌AlphaGo在第一次与世界顶尖围棋手的较量中取得胜利，这是人工智能发展史上重要的里程碑，代表人工智能已经能在诸如围棋等高度复杂的项目中发挥出超过人类的作用。