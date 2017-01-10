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    16:05, 10 一月 2017 | GMT +6

    雅虎将改名为“Altaba”

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    哈通社阿斯塔纳 -- 互联网公司雅虎（Yahoo）在美国电信公司威瑞森（Verizon）完成收购雅虎的核心业务后，将改名为"Altaba"。雅虎总裁梅耶尔也宣布，到时将卸下董事职务。

    威瑞森在去年7月以48亿3000万美元，收购雅虎的核心业务。这也意味着，雅虎所保留的主要就是阿里巴巴的股份。雅虎宣布，交易结束后，公司剩余的业务将改名为"Altaba"，交易预计在今年3月底完成。

    《华盛顿邮报》引述一名匿名知情人报道，新名字结合了两个英文单词"alternative"（替代）和阿里巴巴的英文名"Alibaba"。

    雅虎目前持有阿里巴巴约15%的股份，价值350亿美元。新名字背后的用意是，Altaba可被视为另外一个阿里巴巴。

    公司也保留雅虎日本35.5%的股份、雅虎的现金，和一些被拍卖的专利。公司将公开交易。

    雅虎发言人Suzanne Philion不愿针对新名字置评。她发布声明说："我们对雅虎的价值有信心，我们也会继续努力与威瑞森完成交易。"

    另外，公司也证实，总裁梅耶尔也将在完成交易后，卸下董事职务。与此同时，雅虎另外五名董事也会辞职。

     

    标签:
    经济 黄金储备
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