哈驻加拿大大使出席AME BC Roundup-2023国际矿业大会

哈通社/阿斯塔纳/1月27日--据外交部消息，哈驻加拿大大使阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫和哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司北美区代表哈勒穆詹·玛塔耶夫25日出席了温哥华AME BC Roundup-2023国际矿业大会暨展览。

展览会期间，哈萨克斯坦代表团与多家加拿大矿山企业代表进行了一系列双边会晤。各企业高官对在哈萨克斯坦进行资源地质勘探持积极态度，表示愿意就进入哈萨克斯坦市场事宜展开进一步讨论。

哈萨克斯坦代表在《转型期世界采矿业：欧亚大陆的趋势和机遇》小组会议上发言，由加拿大—欧亚商会主办的小组会议专门讨论了中亚、土耳其和蒙古采矿业的投资潜力问题。

哈萨克斯坦大使在发言中纤细介绍了国内经济改革的进展，以及哈政府为进一步改善国内营商环境而采取的系列措施。

活动期间，哈萨克斯坦代表团还与不列颠哥伦比亚省30家企业高官举行商务会议。会议由加拿大参议员维克托·欧主持。维克托·欧曾于2022年11月以哈萨克斯坦总统选举独立观察员身份对阿斯塔纳进行访问。

阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫向与会者介绍了我国在立法优化营商环境方面取得的成就。

他邀请加拿大企业界派代表参加哈萨克斯坦—加拿大商业论坛。该论坛将于2023年3月5日在加拿大勘探开发者协会国际矿业会议框架下举行。

【编译：阿遥】